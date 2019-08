Mulgimaa peremäng lõpetab hooaja pesupäevaga

Viljandimaa arenduskeskuse pressiteates on välja toodud, et peresid ootab viis mängupunkti: Rimmu külamaja, Mulgi külamuuseum ja Uue-Kariste rahvamaja, Kosksilla külamaja, Abja muuseum ja Abja päevakeskus.

Viljandimaa arenduskeskuse vabaühenduste konsultandi Jaanika Toome sõnul on Mulgimaa peremäng olnud populaarne: pered on rahulikult kulgenud ühest punktis teise, igas punktis on nähtud uusi ja põnevaid asju ning õpitud on midagi uut.