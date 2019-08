JYSK laieneb Viljandisse

Nii Jakobsoni ärikeskuse kui selle vahetus naabruses oleva Centrumi kaubamaja omanike ringi kuuluv Riho Maisa kinnitas, et JYSK tuleb tõepoolest nende rentnikuks. Kaudse kinnituse sellele andis ka hiljuti töökuulutuste portaalis CV Keskus rippunud teade, et JYSK otsib Viljandisse kaupluse juhatajat. Nüüdseks on kuulutus aegunuks märgitud ja sellest võib omakorda välja lugeda, et juhataja on juba leitud.