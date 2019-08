Nagu Karro arvas, oli käsil vales kohas kasvavate taimede tõrjumine. Töö tegija kinnitas, et vahendiks ei ole kurikuulus ja mitmel pool Euroopas keelustatud Roundup, vaid kemikaal Barbarian Super 360, mis pidavat olema ohutu ja lubatud. Hiljem internetist uurides tuvastas Karro siiski, et Barbariani toimeaine on sama mis Roundupil – glüfosaat, mille vähki tekitavate omaduste üle on teadlased juba pikalt tulist vaidlust pidanud.