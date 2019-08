Juhtkiri. Mürk on mürk

Populaarsed taimemürgid on väga tõhusad, sellega piserdatud taimed hukkuvad tähelepanuväärselt ruttu. On aga täiesti arusaadav, kui inimesed leiavad, et eriti linnas peaks neid aineid igal juhul vältima. Võib küll väita, et kemikaal ei ole otseselt keelatud, aga vaadates selle eluohtlikku toimet on väga raske uskuda, et sel pole inimorganismile mingeid kahjulikke kõrvalmõjusid. Hiljuti Reinu tee serva pritsitud glüfosaati sisaldav taimemürk tõi sotsiaalmeedias kaasa paraja pahameeletormi ning tulise arutelu, miks elukeskkonda niimoodi mürgitatakse. Enamasti kasutatakse linnas taimestiku taltsutamiseks niidukeid ja trimmereid, kuid mõranenud äärekivide vahel, asfaldipragudes ja lagunenud rentslites umbrohu hävitamiseks polevat tõhusamat vahendit kui taimemürk. Vabalt arenevate taimede juured hakkaksid peagi nii teekatet kui kive murendama. Kasvaval taimel on teadagi suur jõud.