Suure murualaga aias kasvab umbes 300 sorti puittaimi ja 1100 sorti püsililli. Seda, kui palju on taimi kokku, ei suuda keegi välja arvutada. Ehkki see ei ole olnud eesmärk, on välja kujunenud tõeline kollektsioonaed.

Perenaine Karin Peebu on aeda kujundades üles näidanud suurt loovust: lillepeenrad on erikujulised, üks neist näiteks kui vonklev mägisibulajõgi. Paljud peenrad on kividega ääristatud. Vahel tuuakse kive põllult lausa koormatäis, et äkki läheb vaja, ja kõik kuluvadki hiljem ära.