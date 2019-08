Reedel algab farmifestival "Urissaare kantri"

Rantšo hoovi paneb ennast üles enneolematult mõnus Loond° ürgspaa. Kohal on kantrirestoranid ja pirukamemmed, pakutakse kvaliteetkohvi ja käsitöö õpitube. "Urissaares on uskumatu see, et kantrikaabu, kauboisaapad ja ruuduline särk on täiesti loomulikud – kõik tulevadki viimseni lihvitud kantrikostüümis, mis on lihtsalt väga lahe," rääkis Oks, tundes rõõmu, et kantri on inimestele hingelähedaseks saanud.