Meie pere naised lennukitesse just soojalt ei suhtu. See tähendab, et ainus mõeldav sõiduvahend on auto. Mulle see sobib. Nii on kogu tee põnev ning kui ikka tuleb tahtmine marsruuti käigu pealt muuta, siis ole aga mees ja keera rooli. Jah, väga kaugeid maid sedasi ei haara, aga Euroopas kannatab hekseldada küll ning avastamist on siin aastateks.