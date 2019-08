Kinnistu eelmine omanik, osaühing Acropolis on tema hinnangul teinud ära suure eeltöö: olemas on nii restaureerimisprojekt kui ehitusload, samuti on maasse pandud uus taristu. Nagu praegune omanik täpsustas, oli esialgne projekt vormistatud selliselt, et mõisast saab pansionaat. Projekti autor on aktsiaselts Restor.