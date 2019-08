Takso- ja sõidujagamisäpid on suuremates linnades harjumuspärane nähtus ning neid pruugitakse sageli argiseks liikumiseks – ennekõike seetõttu, et hind on soodne ja pole tarvis ise rooli keerates taluda liikluspinget. Viljandlaste ja teiste väiksemate linnade elanikele on sõidujagamine pigem harv nähtus, sest vahemaad on väiksemad ja nõudlust vähem. Siiski on Viljandiski mitme niinimetatud tavataksofirma kõrval sõidurakendus Bolt, endise nimega Taxify.