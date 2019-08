Hiljutine äike saatis looja karja hulga seadmeid

Telia Viljandi esindusest kinnitati, et hiljutine äike on tugevasti tunda andnud, sest tavapäratult suur hulk kliente on käinud viga saanud seadmeid välja vahetamas. Telia pressiesindaja Raigo Neudorfi sõnul said enim äikesekahjustusi ruuterid, mida nädala alguseks oli uute vastu vahetatud 30 ringis. Digibokse polevat äike sel määral kahjustanud, selle seadme on välja vahetanud vaid paar-kolm klienti.