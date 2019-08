Põhja-Sakala vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Siim Avi ütles vastuseks küsimusele vastasseisu kohta, et volikogu on vallavanema tööandja ning arutelud käivad.

«Pool aega volikogu tööst on juba möödas ning volikogu liikmed räägivad omavahel, mis on seni toimunud, mis on halvasti, mis hästi,» lausus ta. «Nurisetakse vallavalitsuse läbipaistmatuse üle, kuid vallavanema umbusaldusavaldust kui sellist praegu pole.»