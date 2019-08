Seinatäis kitarre, mis mõeldud vaid silmailuks

Ainsalu on nimelt ka suur muusikasõber. Ja huvitaval kombel oli just koolivalik see, mis ta muusika juurde viis.

Ainsalu ametinimetus on üsna pikk ja lohisev: Eestimaa talupidajate keskliidu asendusteenistuse töödejuhataja. «Kui talunik tahab puhkusele minna või jääb haigeks või kui haigestub mõni tema tööline, siis pean mina lahenduse leidma,» selgitab ta. «Seda kuuleb põllumajandussektoris muidugi alatihti, et töötajaid on raske leida, aga meil on kogu aeg andmebaasis 30–35 asendustöötajat.»