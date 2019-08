15. festivalil osaleb tosin külateatrit

"Alustasime 2005. aastal tagasihoidlikult teatripäevaga. On olnud ka kolmepäevaseid 26 osalejaga festivale," ütles Kuhjavere külavanem Romeo Mukk.

Tänavu tuleb festivalile 12 truppi Jõgeva-, Järva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu- ja Viljandimaalt. Esimest korda osalevad Pärnu-Jaagupi aleviteater Rändtirtsud ja Haimre rahvamaja näitering Mokakobin. Viimati nimetatu on ühtlasi esimene Raplamaa trupp, kes Kuhjavere festivalil osaleb. Seekord etendatavate lugude valik on mitmekesine: on pärimuslugusid, näitejuhtide omaloomingut, eluliselt tõsiseid ja naljakaid, Eesti ja välismaa autorite palu.