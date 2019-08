Rongid ja bussid pakuvad teineteisele tihedat konkurentsi

Viljandist Tallinna sõites ei paku rongiliiklus eriti palju võimalusi: maakonna piires on peatus vaid Sürgaveres, Olustveres ja Võhmas. Võttes aluseks tavalise tööpäeva lõunase aja, võib aga tõdeda, et rongiga on odavam sõita kui bussiga: eelmüügist ostes maksab pilet Tallinna 7,74 eurot, samas kui Tpilet.ee andmetel saab bussiga tööpäeval lõunasel ajal Tallinna 9 (Hansaliinid) ja 10 euro eest (Taisto).