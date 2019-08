Paalalinnas avati võistluste vahel vastne heiteväljak

«Täna on heiteväljaku avamiseks ilus päev,» ütles Aru. «Alustasime väljaku rajamist neli aastat tagasi, 2015. aastal. 2016. aastal saime maatüki, sama aasta sügisel ja 2017. aasta talvel tehti siin maaparandustöid, 2017. aasta sügiseks oli maapind sile, 2018. aastal läks ehitus lahti ja nüüd oleme niikaugel, et väljak on valmis.»

Aru avaldas lootust, et uus heiteväljak toob kergejõustiku heitealadesse juurde uusi inimesi. «Noortele on see hea treeningukoht, seda enam, et talvine harjutuspaik on kohe siin kõrval.»