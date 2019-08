Autor tunnistab, et laulmine on talle tihti loomulikum kui rääkimine. Lauldes julgeb ta olla avatum ning ühtlasi laseb vaadata sügavamale oma hinge ja saab rääkida asjadest, millest muidu ei oska. Muusika annab talle jõudu ja maandab pingeid, laul on meditatsioon ja palve. Plaadi nimiloo inspiratsiooniks oligi oma kodu leidmine. Põlise tallinlasena leidis Ele Millistfer end mõni aasta tagasi keset Viljandimaad Teeääre talus, kus ta nüüd koos abikaasaga kodu ehitab.