Kes see nüüd enam mäletabki, millal esimene «Kiirete ja vihaste» film välja tuli. Igatahes lammutas siis ekraanil kiilakas musklijõmm Vin Diesel ning kogu action käis nitrot lürpivate sportautode illegaalsete mõõduvõttude ümber. Aga lepime kokku, et vahepeal on vett merre voolanud täpselt nii palju, et purki sai filmisarja üheksas osa.