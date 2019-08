Pühapäeval oodatakse noori Lennukitehasesse

Päev algab kell 14 bändist Põhja-Tallinn tuntud Jaanus Saksa ehk Wild Disease'i külaskäiguga. Ta räägib noortele, kuidas edu saavutada, ja esitab oma muusikat. Sellele järgnevas ideekohvikus saavad osalejad pakkuda lahendusi kogukonna valupunktidele. Kohal on Eesti noorteühenduste liidu, sihtasutuse Archimedes noorte agentuuri, projektifondi "Nopi üles!" ja projektikonkursi "Ideeviit" esindajad, kes aitavad noortel oma mõtteid ideest projektini läbi mõelda.

"Ideekohvikusse teemasid tõstatama ja lahendusi otsima on oodatud kõik noored ja noortemeelsed. Kõigi projekti ideedega oleme valmis koos algatajatega hiljem ka edasi töötama," sõnas avatud noortetoa juhataja Tiina Tart pressiteate vahendusel.

Spordihuvilisi oodatakse Hariduse tänavale, kus uuel obstaaklil on tõukeratta ja BMX-i mini-jam, võisteldakse "Viies miinuses" ja kõrgushüppes. Algajatele jagavad näpunäiteid noortetoa treenerid. Samuti on võimalik ratturitel end kirja panna Eesti noorsootöö keskuse noortepäeva liikumisüleskutsel "Noorte jooks", et koos teiste Eesti noortega läbida 12. augustiks üheskoos 20 000 kilomeetrit.