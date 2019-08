Tele2 hoiatab internetis leviva petuskeemi eest

Petuskeemi üleskutses palutakse kasutajal vastata Tele2 logoga küsitlusele, mille tulemusena loositakse väidetavalt välja Samsungi ja Apple’i telefone ja kõrvaklappe. Pärast küsimustele vastamist suunatakse kasutaja lehele, kuhu tuleb sisestada oma e-posti aadress ning kullerteenuse eest tasumiseks ka krediit- või pangakaardi andmed. See aga on pettus, millega kogutakse inimeste kaardiandmeid, et neid hiljem kurjasti ära kasutada.