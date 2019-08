Viljandi kutseõppekeskuse õppejuht Helen Roosileht ütles, et praeguse tulemusega, mis on 709, võib väga rahul olla. «Me ei kogunud seda arvu terve suve jooksul, vaid kohe pärast jaanipäeva,» täpsustas ta.

Roosilehe sõnutsi said erialad üldiselt hästi täidetud ning miinimum on saavutatud. Populaarsemad on IT-erialad. Näiteks IT-süsteemide spetsialisti erialal, millele võeti 22 inimest, tekkis tugev konkurents. Samuti on suur huvi sõiduautotehniku ja automaalri eriala vastu. «Kiiresti täitus ka ehitusviimistluse grupp,» lisas ta.