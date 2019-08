Ehitused panevad liiklejaid uusi teid otsima

Viljandis liikluskorralduse eest vastutavad ametnikud lugesid ajalehest, et Paalalinna raudteeülesõitu hakatakse remontima uue nädala lõpul. Et teisipäevast läheb kinni ka Pärnu maantee ülesõit, on keeruline pääseda linnajakku, kus on mitu ettevõtet ja ­politseijaoskond.