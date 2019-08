See on osa suuremast ettevõtmisest «Sünnipaik», mille tulemusena peaks paari aasta pärast Eesti Rahva Muuseumil olema virtuaalne kaart, kust on näha, millised Eesti suurmehed kus sündinud on. Peeter Volkonski arvestust mööda käiakse umbes kolmesaja mälestuskivi või -plaadiga tähistatud sünnipaigas. Praeguseks on neid filmitud kaheksakümne ringis.