Üürikortereid leidub erineva paksusega rahakotile

Kõige odavam üüripakkumine on kinnisvaraportaali kv.ee andmeil stuudiokorter Paalalinna kortermajas. 74 korteriga neljakorruseline ja kahe trepikojaga hoone valmis 2015. aasta juunis. Ühetoalisel korteril on suurust 18,1 ruutmeetrit. Pakkumine sisaldab korteri lõppviimistlust, sanitaartehnikat duširuumis ning köögimööblit koos tehnikaga. Korterisse on paigaldatud ka pesumasin-kuivati. Lisatasu eest võib soovija ka korteri juurde kuuluva keldriboksi rentida. Lisainfona seisavad kuulutuse juures märksõnad: seinakapp, TV, mööbli võimalus, pakettaknad, parkett, parkimine tasuta. Ühe kuu üürihind on 185 eurot ning see teeb ruutmeetri hinnaks 10,20 eurot.