Jaanus Kuke kinnitusel on veetorni töötajad täheldanud, et märkimisväärselt palju huvilisi tuleb torni uudistama just Park Hotellist. "Mis seal imestada – majutusasutuse uks on ju siinsamas ning ka kohvikus aega veetvad inimesed ei pea teinekord paljuks linna pisut kõrgemalt uudistada," kõneles ta.