Bussid sõidavad Pärnu maantee remondi pärast teistmoodi

Viljandi politseijaoskonda minejatel palutakse arvestada, et teeremondi ajal on sinna ühistranspordiga mõnevõrra raske saada. Isikliku sõiduvahendiga pääseb politseimajale bussidega võrreldes veidi lihtsamalt ligi.

Viljandi jaoskonna politseikapten Liia Pilt soovitas võimalike ebamugavuste vältimiseks sel perioodil oma käigud teetööde piirkonda aegsasti läbi mõelda ning nendeks ka piisavalt aega varuda. Ta tuletas meelde, et üksjagu toiminguid on võimalik teha kodust lahkumata politsei kodulehe või iseteeninduse vahendusel. "Näiteks saab iseteeninduses esitada kodust lahkumata nii dokumendi kui ka relvaloa taotlust, lisaks saab politsei kodulehe abil esitada süüteoavaldusi," loetles politseikapten mugavaid e-teenuseid.

Ta rõhutas sedagi, et kui kellelgi on tingimata vaja sel ajal politseinikega suhelda, ent pole lihtsat võimalust politseimajja tulla, on võimalik oma piirkonnapolitseinikuga suhelda ka telefonitsi või e-kirja teel. Need kontaktandmed on politsei kodulehel.