Lastepsühhiaatria osakond kolis Jämejalale

Ambulatoorsetele vastuvõttudele saab registreerida psühhiaatriakliiniku registratuuris ning lastepsühhiaatri vastuvõtt on visiiditasuta.

Vastuvõtud on Pargi tee 8a hoones ning sissepääs on tegevusmajapoolsest küljest. Statsionaarsete patsientide sissepääs on maja eest. Psühholoog Thea Marran võtab vastu Pargi tee 6 esimesel korrusel.