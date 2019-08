Tasuline või tasuta. Pigem tasuline

Edasi flirdib Viljandimaa ühistranspordi keskuse juht Kaupo Kase mõttega, et rahapuuduses riik võiks kehtestada tasuta ühistranspordi asemel ühtse madala piletihinna olenemata sõidu kaugusest. No kas saab olla suuremat ulmet kui ühtne piletihind kõikjale. Kuidas seletada inimesele, kes sõidab linna piiri taha esimesse peatusse, et ta peab sama palju raha maksma kui Pärnusse suvitama mineja. Isegi kommunismi ajal (kui see tulnuks) ei oleks selline võrdsus mõeldav. Kommunismi põhimõte oli «igaühelt tema võimete järgi, igaühele vastavalt tema vajadustele».

MÕTE TASULISE PILETI kehtestamise kohta on aga tervitatav. Olen algusest peale olnud selle poolt, et tasuta asju pole olemas ega saa ka kunagi olema. Kõik see tuleb kellegi või millegi arvelt, kui ei ole just rahapuud nagu muinasjutus. Hind aga võiks olla ikka läbitud vahemaa järgi. Mängime mõttega edasi. Praeguste kassasüsteemide juures on suuremal osal inimestest olemas sõidukaardid ja need on ristkasutuses üle terve Eesti. Inimesed saavad sinna raha peale laadida ja sõita kõikjal, ka tasulistes linnades ja maakondades: Pärnu linnas ja maakonnas, Tartu linnas (tasuline) ning Tartu ja Viljandi maakonnas (tasuta).

Süsteem võtab iga kaardi puudutusega automaatselt vajaliku summa kaardilt, kui vaja. Lisaks aitaks see kaasa kaartide suuremale kasutamisele ja seda väga lihtsal põhjusel. Eelmises süsteemis sõltus pileti allahindluse protsent kaardile laetud raha summast ja paberpilet oli kõige kallim. See toimis suurepäraselt. Praegu on olukord nii, et mida lähemal linnale, seda rohkem on kaardita sõitjaid (10 kilomeetri raadiuses). Iga paberpileti väljatrükk võtab aga tunduvalt kauem aega kui kaardi «piiksutamine».

ON ISEGI SELLISEID INIMESI, kes jonni pärast kaarti ei muretse ja nõuavad bussijuhi käest piletit: «Sa pead mulle pileti andma.» Olgugi et sõidab iga päev mitu korda. Paberpilet on mõeldud ikkagi turistide teenindamiseks, kes külaskäigul Eestisse ei hakka endale kaarti ostma. Meil on aga turiste päris palju, kuigi näiteks Riias on kaart tasuta ja maksad vaid sõidu eest. Viljandi ühistranspordikeskus inimeste teadliku suunamisega kaarte kasutama vaeva ei näe, kuigi see on nende võimuses. Meil saab pigem bussijuht hurjutada või veel kaebuse kaela, kui ta pakub kaarti müügiks. Milline aga võiks olla õiglane kilomeetrihind, jäägu teiste otsustada.