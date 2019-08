«Seda võin küll öelda, et hajaasustuse programm on väga populaarne ja paljud maamajapidamised saavad endale puurkaevu, kanalisatsiooni või juurdepääsutee ainult tänu sellele, et riik ja vald kaks kolmandikku kinni maksavad,» lausus Viljandi vallavanem Alar Karu. «Oma rahakoti pealt neid töid paljud teha ei suuda.»