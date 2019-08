Algab Paalalinna raudteeülesõidu asfalteerimine

Edelaraudtee juhatuse liikme Rain Kaarjase sõnul on ebamugav olukord ajutine. "Paalalinna raudteeülesõidu asfalteerimine on kavandatud 15. ja 16. augustile. Praeguseks on vahetatud raudteeülesõidu kate ning paigaldatud hoiatusmärgid. Eks katte vahetuse ja lõpliku asfalteerimise vaheline aeg põhjusta maanteel liiklejatele teatud ebamugavust, kuid usun, et seda kompenseerib järgmiste aastate mugavam raudteeületus," ütles Kaarjas.