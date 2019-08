Mulgimaa metsade vahel on vägev sporditalu

«Kas te tahate sauna minna? Eile kütsime, täna on suitsusaun veel vihtlemissoe,» pakub Peraaru peremees Holger Peel kohe alustuseks tallu saabunud ajakirjanikele. See tiigi kaldal asuv saun on seitse päeva nädalas kasutuses ja toimib põhimõtteliselt küla­saunana, kus Peeli sõnutsi istub igal õhtul koos seitse kuni kümme meest. Jahimehed toovad oma tooteid, põllumehed oma roogasid ning üheskoos maailma asju arutatakse. Paljud neist meestest on aidanud Holger Peelil sporditalu arendada. Nagu hiljem selgub, siis talu jaanitulele Mäeksele tuleb alati palju külarahvast. Seal on legendi kohaselt pidusid peetud vähemalt 200 aastat. «Mulle meeldib, et siin paigas käib sageli palju külalisi,» ütleb peremees.