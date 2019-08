Lasterikastele peredele kogutakse koolitarbeid

"Soovime koos heade inimestega olla olemas nende perede jaoks, kus kooli alguse pinge eelarvele on märkimisväärne," lausus lasterikaste perede liidu president Aage Õunap pressiteate vahendusel. "Kuigi suurpered on nutikad ning taaskasutust leiavad mitmed koolitarbed, vajavad täis kirjutatud kaustikud asendamist ning tühjaks saanud kirjatarbed väljavahetamist. Üheskoos saame anda panuse laste rõõmsama koolitee alguse loomisesse kvaliteetsete ja vajalike koolitarvetega."

Kui varem on kampaania olnud Selveri kauplustes, siis juubeliaastal on sellega liitunud Tallinna ja Tartu kaubamaja. Seal kogutakse koolitarbeid 8.–11. ja 22.–25. augustini ning kogumiskastid jäävad koolitarvete poetamiseks avatuks septembri alguseni.

"Abistamine ja headtegev mõtteviis on Kaubamajale alati olulised olnud,“ sõnas aktsiaseltsi Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk. "Nagu öeldakse, meil kõigil on kaks kätt – üks selleks, et ennast aidata, ja teine selleks, et teisi aidata. Meil on väga hea meel olla kaasatud kampaaniasse, kus Kaubamaja heade klientide abiga paljude laste kooliaasta rõõmsamaks saame muuta. Loodetavasti innustavad uued ilusad õppevahendid lapsi veelgi paremaid tulemusi saavutama. Täname kõiki, kes kampaaniasse oma panuse annavad," lisas Kolk.