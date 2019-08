Kõpu kutsub pitsapeole

Pitsafestivali korraldamise idee sündis ürituse kodulehe andmetel aastaid tagasi, kui Suure-Kõpu mõisa restaureerimisel avati Pompei stiilis seinamaalingud. Itaalia-hõnguliste maalingute ümber hakkas kasvama ideepagas, et mõisaga võiks siduda Itaaliat ja sellega seonduvat. Itaaliasse tehtud õppereisil sai selgeks, et sealsele rahvale on tähtis kohalik toit ja omatoodang ning sellest kõigest inspireerituna sündis mõte korraldada pitsafestival, millel inimesed saaksid maitsta erinevalt küpsetatud pitsasid ning kõrvale juua Eestis valmistatud veini.