Sama sein tänavu augustis, kui töömehed on remondi lõpetanud.

Ehkki Viljandi spordihoone 60 aastat vana osa täielik renoveerimine jäi rahanappuse tõttu seisma, on pisut enam kui aastaga maja nii palju uuendatud, et vihmavesi enam sisse ei pääse, päästeameti seatud tingimused on täidetud ning sügiseks saavad ka hirmsad saaliseinad uue värvi.