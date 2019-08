Mees, kelle juurde asjad ise tulevad

Ants Helinurm näitab oma mütsikollektsiooni, peas aga on tal eluaegse vangi müts, mis on pärit Venemaalt.

Ants Helinurm on metallitöötleja paberitega mees, kes viimased kakskümmend aastat on pidanud liiklusmärgitöökoda. Erinevaid ameteid on Helinurmel elatud aastate jooksul olnud nii palju, et kõik ei tule meeldegi. Alati on ta ka mingisuguse kogumisega hõivatud olnud, enda sõnul täiesti vastu tahtmist.