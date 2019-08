Kärstnas pannakse lapsed kolmandat korda liikuma

Viljandi valla kodulehele üles pandud plakatilt võib lugeda, et juunis aset leidnud jooksupäeval läbiti takistusrada ning tehti Tammeringi jooksu, kotisjooksu, sabajooksu ja pargijooksu ning juulikuisel pallipäeval mängiti jalgpalli ning visati täpsust ja kaugust. Tänasel mängude päeval on kavas teatevõistlusi ja orienteerumine pargis.

Oodatud on igas vanuses lapsed ning osalejale on preemiaks diplom tulemustega ning tervislikud või magusad auhinnad. Kolmel võistluspäeval osalenu saab medali.

Facebooki ürituses on märgitud, et projekt on raha saanud Viljandi vallavalitsuselt ja kohaliku omaalgatuse programmist.