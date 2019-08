Harjumaa bussimured Viljandit ei mõjuta

Harjumaal nimetas ühistranspordikeskus suurimateks probleemideks, et Atko Liinide bussid ei ole korras ning bussijuhtidel on suur koormus. Majandusministeerium algatas Atko Liinide suhtes haldusmenetluse, mille käigus võib teoreetiliselt firma tegevusloa peatada. See tähendaks seda, et ühistranspordikeskus peaks liinidele leidma uue vedaja, kuid sellel peaks olema välja panna 60 uut bussi.