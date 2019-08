Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti kinnisvarahaldur Joel Jürgens ütles, et varem oli saali valgustus nõrk ja ebaühtlane. «Vanad valgustid olid suure energiatarbimisega ja nende valgustihedus ei vastanud enam nõuetele,» lausus ta.

Viljandi spordikeskuse juhataja asetäitja Igor Tavaste ütles, et lisaks kulumisele oli probleemiks see, et iga lamp oli ise värvi, ning teleülekandeid oli keeruline teha, sest valgustugevus oli liiga väike. «Lampe vahetati nii, kuidas parasjagu saada oli,» lisas Tavaste.