Pean silmas suitsetajat. Soojal ajal on paljudel aknad lahti, et tuul liiguks ja korterisse värsket õhku tooks. On äärmiselt ebameeldiv, kui värske õhu asemel hoovab sinu tuppa sigaretilebra. Kusjuures suitsetajaterrorist ei pruugi olla sinu kõrvalkorteris, vaid mitu korterit eemal.