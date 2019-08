Sander Kahu oli üks neljast Viljandis tegutseva osaühingu Elamuspank eestvedajast, kes laupäeval 226 kilomeetri pikkuse Ironman Tallinna võistluse starti asus. Kahu kolleegidest olid seal veel Are Tallmeister, Are Tints ja Freddy Tints.

Raivo E. Tamm oli suur motivaator

Mõte täispikal triatlonil osaleda ei tulnud Are Tallmeistri sõnul sugugi järsku. «Hakkasime aasta ja kaheksa kuud tagasi valmistuma Otepää triatloniks, mille pikkus on pool raudmehe triatlonist. Kui me eelmisel suvel selle lõpetasime, olime finišis väga uhked ja õnnelikud.»