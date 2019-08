Statistikaameti andmeil sõid Eesti inimesed eelmisel aastal rohkem liha, kui jõuti siin toota. Paremini on meie toidulaud varustatud kodumaise veiselihaga, kehvem on seis linnulihaga.

Nõmm märkis, et liha ja toodetes sisalduva liha import on suurenenud 19 protsenti. Kuigi ka eksporditi rohkem, on ekspordi ja impordi vahe märgatavalt kasvanud. Imporditavad kogused on peaaegu poole suuremad kui eksport.