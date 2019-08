Korraldaja Katrin Kivistiku sõnul on tänavu Holstre triatlonil osalejate hulk tagasihoidlikum kui mullu. Ennustati, et enese proovile panijaid on umbes poolesaja ringis, kuid startis ligi poole vähem. "Nädal aega on jahe olnud ja mõte ujumisest hirmutab inimesi," selgitas Kivistik. Kuigi väljas oli külm, siis siseveekogu veetemperatuuriks olid korraldajad Holstre järves pühapäeval mõõtnud 20 kraadi. "Vesi ei ole ujumiseks jahe," kinnitas Kivistik.