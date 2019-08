Viljandi naised sõudsid endale kirkaima medali

Koosseisus Krete Koovit, Kärolyn Mäesaar, Helene Dimitrijev, Laura-Stina Kivistik, Ann Silva Elmaste, Hannabell Ool, Gerli Endrekson, Natalija Garankina ja tüürinaise rollis Mari Vaiksaar sõitnud kaheksapaat võitis konkurente finišis poole paadi pikkusega. Naiste üks treeneritest Robert Jürimaa ütles, et edu oli kindel, kuid see ei olnud seljavõit. Ta kirjeldas, kuidas terve sõidu olid Viljandi naised kõrvuti Tartu paatkonnaga, kuid viljandlaste lõpukiirendus oli võimsam ning kindlustasid sellega endale meistritiitli. Jürimaa sõnul jäid tüdrukud sõiduga väga rahule.​