Peremäng kutsub seiklema

Mulgimaa peremängul saab näha mitmesuguseid tegevusi. Pildil on Rimmu naised ametis pesupesemisega.

Täna on Mulgimaa peremängu teine päev, mil mängijad on oodatud Karksi ja Paistu kihelkonda. Peredele on avatud viis mängupunkti: Paistu kirik, Heimtali loomestuudio, Murri häärber, Tuhalaane külamaja ning Lilli looduskeskus.