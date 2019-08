«Olen lähtunud sellest, et kõik mida ma loon, tuleb südamest ja kirega,» kirjeldab Elen ­Touissant oma tööd. «Loon ehteid, mis rõhutavad naiselikkust ja mille eesmärk on tekitada naises just see eriline tunne, side oma naiselikkuse ja unikaalsusega. Võib-olla pole ma järginud niivõrd trende, vaid püüan siduda esivanemate pärandid ja teadlikkuse nüüdisaja funktsionaalsusesse.»