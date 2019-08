Ettevõtted hoiatavad ahvatlevaid auhindu lubavate petuloosimiste eest

Teada on, et üks Elisa klient on selle petuskeemi ohvriks langenud. Juulis sai klient teate Elisa logo ja sümbolitega lehelt. Veebilehel paluti sisestada pangakonto ja -kaardi number, mida inimene ka heausklikult tegi. Ta pöördus Elisasse ning andis teada, et tema kontolt on raha maha võetud. Elisa andis kliendile teada, et tegu on petuskeemiga, ja kinnitas, et pole sellist auhinnamängu korraldanud.