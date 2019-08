Praegu on auk augus kinni ja kuna vihmavesi jääb silla alla kauemaks pidama, pole liiklejal võimalik aru saada, kui sügav üks või teine neist on. Nädalas pool tosinat korda mööda seda teed sõitev Hendrik Villemsoo ütles, et lõhkus selles kohas oma auto ära.