Ranitsatoetuse taotlemise tähtajad lähenevad

Viljandi valla elanikel on võimalik ranitsatoetust taotleda 15. augustini. 100 eurot on õigus saada lapsel, kelle elukoht oli Eesti rahvastikuregistri järgi tänavu 1. augustil Viljandi vald.

Toetust saab taotleda kolmel viisil. Üks võimalus on täita e-vorm Viljandi valla veebilehel teenuste ja toimingute rubriigis. Selleks on vajalik digiallkirjastamise võimalus. Taotluse võib täita ka paberil Viljandi vallamajas või laadida taotluse blanketi alla valla veebilehelt, täita see ja saata digiallkirjastatuna aadressil viljandivald@viljandivald.ee või viia paberil vallavalitsusse või teenuskeskustesse. Täpsem info on kirjas valla veebilehel.