Olgu kohe öeldud, et minu kallis kaasa ja lapsepurakas on mõlemad mitu aastat veganid. Ma tean, rõõmsad ümmargused šnitslivitsutajad pistaksid siinkohal heeliumi hinganud ristisõdalaste kombel kisama: «Need on ju need kõige hullemad!» Järgneks loeng loomsete valkude vajalikkusest ja inimesest kui loomu poolest segatoidulisest loomaliigist. Miks ma nii arvan? No ma olen selle ise läbi teinud. Käisin samuti alguses pereliikmetel sabas ja muudkui klähvisin.