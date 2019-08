«Mõnes kohas on mesitarusid rünnatud, aga suhteliselt vähe,» kommenteeris karude tehtud kahju Viljandimaa jahimeeste liidu juhatuse esimees Priit Vahtramäe. Veelgi enam, sageli kutsus kurja karja hoopis inimeste endi tegevus. «Pooled juhtumid tingis see, et mesipuud viidi metsa ja karu vaatas, et talle toodi süüa.»