Viljandis Paala järve ääres koertele mõeldud rannas on neljajalgsetel mõnus ennast soojal suvepäeval jahutada.

Sakala toimetus tegi eksperimendi, et välja selgitada, kui hästi suhtutakse koertesse linna avalikes kohtades, ning ­uuris, kui koerasõbralik linn on Viljandi. Selgub, et koeraga saab käia kohvikus, spordipoes ja hädavajaduse korral ka toidupoes.